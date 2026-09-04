Desfile de 7 de Setembro altera itinerários de ônibus no Recife

Alterações ocorrem nesta segunda-feira (7) devido ao desfile cívico-militar e incluem mudanças nos itinerários e a desativação temporária de 24 paradas de ônibus

Cerca de 15 linhas terão seus percursos modificados (Foto: Divulgação/Conorte)

Em virtude do Desfile Cívico-Militar do Dia da Independência, que será realizado nesta segunda-feira (7), na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, o Consórcio Grande Recife divulgou mudanças temporárias nos itinerários de diversas linhas de ônibus. As alterações ocorrem devido às modificações no trânsito na região.

No sentido subúrbio/Cidade, será interditado o trecho entre as interseções da avenida com a Rua 10 de Julho e a Rua Arquiteto Fernando Almeida, em uma extensão de aproximadamente 5,2 quilômetros. Com isso, 15 paradas de ônibus serão desativadas temporariamente.

Já no sentido cidade/subúrbio, o bloqueio ocorrerá entre a Rua Júlio Verne e a Rua Muritiba, em um trecho de cerca de 3,14 quilômetros. Nesse sentido, nove paradas de ônibus deixarão de funcionar temporariamente.

Entre as linhas que terão alterações estão:

168 – TI Tancredo Neves/Conde da Boa Vista,

167 – TI Tancredo Neves/IMIP,

020 – Candeias/TI Tancredo Neves,

024 – TI Tancredo Neves (Circular Boa Viagem),

023 – TI Tancredo Neves/TI Aeroporto.

Também serão afetadas as linhas:

115 – TI Aeroporto/TI Afogados,

370 – TI TIP/TI Aeroporto,

166 – TI Cajueiro Seco/Rua do Sol,

185 – TI Cabo.

As mudanças incluem desvios por vias como Avenida Recife, Avenida Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes e Rua Arquiteto Fernando Almeida.

Outras linhas que terão seus percursos modificados são:

121 – Vila da Sudene,

4123 – Três Carneiros Baixo/Cais de Santa Rita,

4133 – Três Carneiros/Cais de Santa Rita,

4137 – UR-11/Cais de Santa Rita,

120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife,

360 – Totó/Boa Viagem, 191 – Recife/Porto de Galinhas,

440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem e 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá.

A orientação é que os passageiros que utilizam as linhas afetadas fiquem atentos aos desvios e considerem possíveis alterações no tempo de viagem durante a manhã de 7 de Setembro. Os bloqueios estão previstos para ocorrer das 5h às 12h.