Menino morre após ser atropelado por caminhão enquanto andava a cavalo, em Petrolândia, no Sertão do Estado

O acidente aconteceu nesta quinta-feira (3), na Agrovila 03 dos Mandantes, na zona rural de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco; o motorista fugiu do local sem prestar socorro

Delegacia de Petrolândia (Reprodução/Google Street Views)

Um menino de 10 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no fim da tarde desta quinta-feira (3), na Agrovila 03 dos Mandantes, na zona rural de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à polícia, o garoto estava montado em um cavalo quando foi atingido por um caminhão-caçamba. Com o impacto, o menino foi arremessado do animal. Ainda conforme os relatos, a criança sofreu ferimentos graves e morreu no local.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da criança foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito e está sob a responsabilidade da Delegacia de Petrolândia.

“O fato aconteceu nesta quinta-feira (03), na zona rural do município. A vítima estava em um cavalo quando foi atingida por um caminhão caçamba. O autor fugiu e a investigação segue em andamento”, destacou a corporação.

