Mais de 2 mil pés de maconha são incinerados em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco

Além da plantação mais de seis quilos da droga foi apreendidos

Foram erradicados e incinerados 2.025 pés de maconha (Foto:Divulgação/PMPE)

Uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), realizou nesta quarta-feira (2), a erradicação de um plantio de cannabis (maconha) localizado no Sítio Cachoeirinha, na zona rural de Cabrobó, Sertrão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, após receber informações repassadas pela Polícia Federal, a equipe chegou ao local.

Durante a ação, foram erradicados e incinerados 2.025 pés de maconha, além de aproximadamente 6,060 kg da droga. Uma pequena amostra do material foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Cabrobó, onde foram adotadas as medidas cabíveis.