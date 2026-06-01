"Bastante grave", diz médico do HR sobre saúde de mulher atacada por tubarão na Praia de Boa Viagem

O médico Petrus Andrade Lima. (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O médico Petrus Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração (HR), no Recife, concedeu coletiva de imprensa para detalhar o estado de saúde da mulher de 19 anos que teve perna decepada após ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, nesta segunda-feira (1º). Segundo ele, o estado de saúde de Marcela Vitória de Lima Santos é "bastante grave" e ela precisará de doação de sangue.

"Ela está bastante grave, ainda vai tomar possivelmente mais sangue e precisar de uma transfusão", diz o médico. Segundo Lima, a estudante de Direito está no bloco cirúrgico do hospital concluindo procedimento na coxa e, em seguida, seguirá para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

"A vítima foi atenddida em choque hemorrágico, grave, trazida pelo Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]", explica. O médico conta que Marcela foi atendida primeiramente no Hospital Alfa, em Boa Viagem, Zona Sul da capital, onde recebeu transfusão de sangue.

Ele acrescenta que a mulher chegou com "amputação completa no nível da coxa".

"Os dois pacientes são graves e seguem em risco", completa o médico, fazendo referência também ao menino de 11 anos mordido por tubarão em Jaboatão dos Guararapes, no domingo (31).

"As duas vítimas precisaram de grande quantidade de sangue e possivelmente ainda precisarão ao longo do internamento. Toda e qualquer pessoa saudável, de 16 aos 65 anos, deve procurar o Hemope ou o próprio HR para fazer doação", conclui.