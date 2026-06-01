"Bastante grave", diz médico do HR sobre saúde de mulher atacada por tubarão na Praia de Boa Viagem
Segundo médico, Marcela Vitória de Lima Santos está no bloco cirúrgico da unidade
Publicado: 01/06/2026 às 19:31
O médico Petrus Andrade Lima. (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
O médico Petrus Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração (HR), no Recife, concedeu coletiva de imprensa para detalhar o estado de saúde da mulher de 19 anos que teve perna decepada após ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, nesta segunda-feira (1º). Segundo ele, o estado de saúde de Marcela Vitória de Lima Santos é "bastante grave" e ela precisará de doação de sangue.
"Ela está bastante grave, ainda vai tomar possivelmente mais sangue e precisar de uma transfusão", diz o médico. Segundo Lima, a estudante de Direito está no bloco cirúrgico do hospital concluindo procedimento na coxa e, em seguida, seguirá para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
"A vítima foi atenddida em choque hemorrágico, grave, trazida pelo Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]", explica. O médico conta que Marcela foi atendida primeiramente no Hospital Alfa, em Boa Viagem, Zona Sul da capital, onde recebeu transfusão de sangue.
Ele acrescenta que a mulher chegou com "amputação completa no nível da coxa".
"Os dois pacientes são graves e seguem em risco", completa o médico, fazendo referência também ao menino de 11 anos mordido por tubarão em Jaboatão dos Guararapes, no domingo (31).
"As duas vítimas precisaram de grande quantidade de sangue e possivelmente ainda precisarão ao longo do internamento. Toda e qualquer pessoa saudável, de 16 aos 65 anos, deve procurar o Hemope ou o próprio HR para fazer doação", conclui.
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