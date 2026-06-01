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TUBARÃO

Samu confirma "incidente com animal marinho" em Boa Viagem, no Recife

Caso foi registrado um dia após incidente com tubarão em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Adelmo Lucena

Publicado: 01/06/2026 às 15:54

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Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para ocorrência em Boa Viagem/André Guerra/DP

Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para ocorrência em Boa Viagem (André Guerra/DP)

Pernambuco registrou o segundo incidente envolvendo um animal marinho dentro de 24 horas. Desta vez, a ocorrência foi registrada na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta segunda-feira (1º).

A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o atendimento.

O comerciante ambulante Carlos de Miranda estava na praia no momento do ataque. Segundo ele, a água estava abaixo da altura da cintura da vítima.

"Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a pena já tinha sido levada. Ela ainda gritou", conta.

"Ela estava com um pessoal, que estava na mesa. Na hora do acontecimento, ela estava sozinha", acrescenta Miranda. Segundo ele, o socorro da vítima pelo Corpo de Bombeiros foi rápido.


Veja também:

No domingo (31), um tubarão cabeça-chata mordeu a perna de um menino de 11 anos de idade na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O membro precisou ser amputado e a criança segue internada em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central da capital.

Pernambuco já soma 183 ocorrências envolvendo tubarões em 35 anos, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). 

animal amrinho , boa viagem , SAMU
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