Samu confirma "incidente com animal marinho" em Boa Viagem, no Recife

Caso foi registrado um dia após incidente com tubarão em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para ocorrência em Boa Viagem (André Guerra/DP)

Pernambuco registrou o segundo incidente envolvendo um animal marinho dentro de 24 horas. Desta vez, a ocorrência foi registrada na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta segunda-feira (1º).

A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o atendimento.

O comerciante ambulante Carlos de Miranda estava na praia no momento do ataque. Segundo ele, a água estava abaixo da altura da cintura da vítima.

"Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a pena já tinha sido levada. Ela ainda gritou", conta.

"Ela estava com um pessoal, que estava na mesa. Na hora do acontecimento, ela estava sozinha", acrescenta Miranda. Segundo ele, o socorro da vítima pelo Corpo de Bombeiros foi rápido.







No domingo (31), um tubarão cabeça-chata mordeu a perna de um menino de 11 anos de idade na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O membro precisou ser amputado e a criança segue internada em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central da capital.

Pernambuco já soma 183 ocorrências envolvendo tubarões em 35 anos, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).