Ataque de tubarão desta segunda (1º) é o oitavo registrado no mesmo trecho de Boa Viagem

Mulher teve perna decepada por tubarão nesta segunda-feira (1º) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O ataque de tubarão ocorrido nesta segunda-feira (1º) que teve como vítima a estudante de Direito Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, é o oitavo no mesmo trecho, nas proximidades da Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O registro anterior no mesmo local é março de 2002.

Os dados são do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), que classifica o trecho como "Acaiaca", em referência ao edifício de mesmo nome, na orla da Praia de Boa Viagem. Todos os casos no trecho, anteriores ao desta segunda-feira, envolveram vítimas do sexo masculino.

O Cemit contabiliza e monitora os incidentes do tipo desde 1992. A primeira ocorrência na altura do Acaiaca a partir desta data foi naquele mesmo ano. Envolveu um surfista de 22 anos, que teve lesão na perna e sobreviveu ao ataque.

O segundo caso é de março de 1994. Também envolveu um surfista, de 25 anos. Com lesão na perna, ele também sobreviveu.

Em julho do mesmo ano, houve outro ataque na altura do Acaiaca, tendo como vítima um surfista de 15 anos. Ele sobreviveu, mas teve o pé decepado.

O quarto caso é de maio de 1997. O surfista tinha 32 anos, sofreu lesões no antebraço esquerdo e também sobreviveu.

O incidente seguinte registrado pelo Cemit teve como vítima um surfista de 21 anos em maio de 1999. Ele sobreviveu após sofrer lesões nas mãos e perna.

Em março de 2001 houve o primeiro ataque de tubarão contra banhista no trecho. Com lesões no tronco, braço e perna, o homem de 19 anos também foi o primeiro a morrer por mordida de animal marinho no local.

O episódio seguinte foi de março de 2002. O banhista, de idade não identificada segundo os registros do Cemit, faleceu após sofrer lesões na perna e na panturrilha.

Marcela

A estudante de Direito Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi mordida na perna na tarde desta segunda-feira. Ela está internada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Ela é a segunda pessoa mordida por tubarão em pouco mais de 24 horas na Região Metropolitana do Recife. No domingo (31), um menino de 11 anos foi atacado por tubarão em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

O Plano de Educação Ambiental para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (Peast-PE), publicado pelo Cemit em 2023, cita estudos que indicam mudanças nos índices de incidentes com tubarões pelo mundo relacionados a cinco fatores.

São eles: crescimento populacional em áreas costeiras, degradação dos habitats das espécies comumente relacionadas aos incidentes, alteração da qualidade hídrica, intensificação das mudanças climáticas e anomalias térmicas e modificação da distribuição e abundância de presas.

