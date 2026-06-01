Jovem mordida por tubarão em Boa Viagem insistiu em passar o dia na praia, diz primo

Vítima é estudante de direito. (Foto: Reprodução)

A jovem mordida por um tubarão na tarde desta segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, está internada no Hospital da Restauração (HR), onde foi encaminhada para o bloco cirúrgico.

A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos. Ela é a segunda pessoa mordida em pouco mais de 24 horas na Região Metropolitana do Recife.

Moradora de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, Marcela estava na praia acompanhada do primo, o vigilante Jonas André, de 32 anos. Segundo ele, os dois haviam chegado ao local por volta do meio-dia e estavam aproveitando o passeio quando ocorreu o ataque.

“A gente tinha chegado à praia aproximadamente meio-dia. Estava curtindo, conversando e aconteceu isso. Essa foi a primeira vez que fui com ela para a praia. Pelo que informaram, ela perdeu do joelho para cima. Ela está consciente, mas chegou entubada”, contou Jonas.

O primo relatou que não estava ao lado da jovem no momento do incidente. De acordo com ele, Marcela entrou no mar depois que ele já havia saído. Abalado, Jonas disse que inicialmente pensou em desistir do passeio, mas decidiu atender ao desejo da prima de passar o dia na praia.

“Eu nem queria ir para a praia. Eu estava sem dinheiro e resolvi até colocar no cartão de crédito para fazer esse passeio com ela, porque ela queria muito ir. Aí eu pensei: ‘Não vou deixar de ir’. A gente estava se divertindo, curtindo a praia, foi dar um mergulho, e aconteceu isso com ela”, relata.

Marcela é estudante de direito da Unibra. Os pais dela estão em deslocamento para o Hospital da Restauração e o primo aguarda informações sobre o estado de saúde e os procedimentos médicos que serão realizados.

