Médico confirma que menino atacado por tubarão em Piedade teve perna amputada

Diretor Geral do HR falou, em entrevista coletiva na manhã desta segunda, que a criança, de 11 anos, segue estado grave, mas em condição estável

Petrus Andrade Lima, diretor geral do Hospital da Restauração (MARÍLIA PARENTE/DP)

O estado do menino de 11 anos atacado por tubarão, neste domingo (31), em Jaboatão dos Guararapes, segue como grave, mas em condições estáveis. Foi o que avaliou Petrus Andrade Lima, diretor geral do Hospital da Restauração (HR), na manhã desta segunda-feira.

Ele disse que o garoto deu entrada no HR com um choque hemorrágico de nível 4, o mais grave, e foi levado, imediatamente, para o bloco cirúrgico, onde foi operado. O diretor confirmou a informação repassada à reportagem do Diario de Pernambuco pelo tio da vítima, que a perna esquerda foi amputada.

"Houve a necessidade de amputação na perna porque a lesão na perna era de grande vulto", explicou Petrus.

"Ele está sedado e entubado, já está se mexendo. A proposta é tirar ele da sedação e para tentar retirar ele respiração mecânica ainda hoje", completou.

Sobre a mão esquerda do menino, também atingida pelo tubarão no ataque, o diretor do HR confirmou que houve uma fratura.