Tubarão tigre atacou jovem em Boa Viagem, diz Cemit

A universitária Marcela Vitória de Lima Santos teve uma perna amputada no ataque e foi levada em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade. Domingo (31), um garto foi atado em Piedade, em Jaboatão, po rum cabeça-chata

Mulher teve perna decepada por tubarão nesta segunda-feira (1º) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Um tubarão da espécie tigre atacou a jovem de 19 anos, nesta segunda (1º), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A informação é da secretária-executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.

O ataque aconteceu de tarde, nas proximidades da Padaria Boa Viagem. A universitária Marcela Vitória de Lima Santos teve uma perna amputada no ataque e foi levada em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

O animal envolvido no incidente desta segunda não é da mesma espécie que praticou o ataque registrado no domingo (31), em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O tubarão que mordeu o garoto de 11 anos é um cabe-chata, segundo o Cemit. O jovem está internado no HR, após passar por uma cirurgia para amputação de uma perna.

O Cemit informou que é possível identificar as espécies envolvidas nos incidentes a partir da análise da mordedura.