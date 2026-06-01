"Só pensei em ajudar", diz homem que socorreu vítima de ataque de tubarão em Boa Viagem

Em um primeiro momento, o banhista Tiago Freitas afirma que achava que se tratava de um caso de afogamento, mas logo viu que era uma ocorrência com um tubarão.

Ataque em Boa Viagem, no Recife, é o segundo em dois dias no estado. (Karol Rodrigues/DP Foto)

Um dos homens responsáveis pelo resgate da jovem vítima de um ataque de tubarão, nesta segunda-feira (1º), na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, descreveu a cena do primeiro resgate, feita ainda na praia por populares.

A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Em um primeiro momento, o banhista Tiago Freitas afirma que achava que se tratava de um caso de afogamento, mas logo viu que era uma ocorrência com um tubarão. "Quando eu puxei ela, tirando ela do mar, que eu vi que ela tava sem a perna. Me desesperei um pouco, que foi na hora que o médico chegou no momento para fazer o primeiro socorro. No momento eu só pensei em ajudar, não pensei mais nada".

Tiago Freitas, banhista que participou do resgate da jovem em Boa Viagem (crédito: Karol Rodrigues/DP Foto)

Ainda de acordo com o Tiago, a jovem estava em uma área rasa do mar. É também o que fiz o ambulante Carlos de Miranda, que também estava na praia no momento do ataque. Segundo ele, a água estava abaixo da altura da cintura da vítima.

"Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a pena já tinha sido levada. Ela ainda gritou", conta.

"Ela estava com um pessoal, que estava na mesa. Na hora do acontecimento, ela estava sozinha", acrescenta Miranda. Segundo ele, o socorro da vítima pelo Corpo de Bombeiros foi rápido.