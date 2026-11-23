Fernanda Eloi, uma das vítimas do acidente em Ipojuca, é sepultada em Gravatá
Cerimônia de despedida de Fernanda Eloi ocorreu nesta segunda-feira (23), no Cemitério de Santo Amaro
Publicado: 23/11/2026 às 21:26
Fernanda Eloi, de 31 anos, foi uma das vítimas fatais do acidente. (Foto: Reprodução/Instagram )
Sob forte comoção, Fernanda Eloi foi sepultada nesta segunda-feira (23) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A cerimônia de despedida da modelo, que morreu na madrugada deste domingo (22), em um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado, ocorreu no Cemitério de Santo Amaro.
Nas imagens, amigos e familiares se despedem da jovem. "Deixamos o nosso abraço, nossas orações e que Deus dê forças para enfrentar essa ausência tão dolorosa. Nós, amigos, levamos conosco as risadas feitas, as festas, as loucuras, os jantares e tantas histórias que tivemos a felicidade de viver ao seu lado. Que Nossa Senhora te receba em seu manto e que Deus te acolha de braços abertos. Você partiu cedo demais, Nanda, mas o amor que deixou e as lembranças que construiu permanecerão para sempre em nossos corações. Em nome de todos os seus amigos, descanse em paz e até um dia", publicou Mayara Matias, amiga da vítima.
Fernanda foi uma das quatro pessoas mortas após a colisão do veículo com uma árvore. Dentro do carro, um Toyota SW4 preto, também estavam Beatriz Acioli, David Mello, Shelda Machado e Natália Lins Peixoto Recco. Única sobrevivente, Natália recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internada em estado estável em um hospital particular.
A batida aconteceu no trecho entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, quando o grupo voltava de uma festa.
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Dentista vítima de acidente em Ipojuca é sepultada em Bezerros
Shelda Machado foi sepultada na manhã desta segunda-feira (23) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O cortejo da dentista, que morreu na madrugada deste domingo (22), em um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado, percorreu as ruas do Centro e seguiu até o Cemitério de Santo Amaro.