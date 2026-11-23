Levantamento do MPPE mostra que apenas 2,7% dos conselhos municipais definiram comissão e cronograma para o pleito de outubro de 2027

Levantamento do MPPE mostra que 48,1% dos conselhos municipais ainda não iniciaram revisão das leis para a eleição de 2027 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pelo menos 48,1% dos conselhos municipais responsáveis por organizar as eleições dos Conselhos Tutelares em Pernambuco ainda não haviam iniciado a revisão das leis locais até setembro deste ano, segundo levantamento interno do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Além disso, apenas 2,7% desses conselhos tinham instituído a comissão especial e definido o cronograma da eleição.

O dado consta em portaria da 2ª Promotoria de Justiça de Gravatá, publicada no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (23), que instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar a preparação do pleito unificado de 2027 em Gravatá e Chã Grande, no Agreste.

De acordo com os números reunidos pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAOIJ/MPPE) entre julho e setembro de 2026, quase metade dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) no estado sequer haviam começado a revisar a legislação municipal sobre o Conselho Tutelar.

A votação unificada em todo o país está marcada para 3 de outubro de 2027, primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial, com posse dos eleitos prevista para 10 de janeiro de 2028.

Pelas normas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), os editais precisam ser publicados com pelo menos seis meses de antecedência, ou seja, até 3 de abril de 2027, e não podem criar exigências para candidaturas além do que preveem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a legislação local.

Na portaria assinada pelo promotor de Justiça Ivan Viegas Renaux de Andrade, o MPPE determina o acompanhamento contínuo de todas as etapas do processo em Gravatá e Chã Grande, desde a elaboração das regras até a posse dos conselheiros.

A atuação segue orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que recomenda aos promotores da infância e juventude fiscalizar da publicação do edital à diplomação dos titulares e suplentes.

Como primeiras medidas, a promotoria determinou a análise das leis municipais que estruturam os Conselhos Tutelares e os conselhos de direitos de Gravatá e de Chã Grande à luz do ECA e das regras do Conanda. Também serão enviados ofícios aos CMDCAs dos dois municípios cobrando informações e documentos sobre a preparação da eleição e a situação dos suplentes do mandato atual.

Os prefeitos de Gravatá e Chã Grande também serão oficiados para informar a previsão orçamentária destinada ao processo de escolha e as condições de funcionamento dos Conselhos Tutelares nas duas cidades. O procedimento administrativo ficará aberto para acompanhar o calendário até a posse dos novos conselheiros, em janeiro de 2028.

