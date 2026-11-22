A jovem foi encaminhada ao Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, após o acidente na PE-009, em Ipojuca, na madrugada deste domingo e que deixou quatro mortos

A jovem sobrevivente foi levada pelo SAMU ao Hospital Dom Helder Câmara, onde recebeu os primeiros atendimentos (Divulgação)

A única sobrevivente do acidente que deixou quatro mortos na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, apresenta quadro de saúde estável e será transferida para um hospital da rede privada. A informação foi divulgada pelo Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, onde a jovem recebeu atendimento após a colisão ocorrida na madrugada deste domingo (22).

Em nota, o hospital afirmou que a jovem recebeu atendimento imediato e foi avaliada por uma equipe multiprofissional. Não foram informados, no entanto, a gravidade dos ferimentos, nem detalhes sobre a transferência.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o Toyota SW4 em que estava sair da pista e atingir uma placa e uma árvore. Os outros quatro ocupantes do veículo morreram. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Uma prima da vítima Beatriz Acioli, que desceu do carro pouco antes da batida, disse em entrevista à TV Jornal na tarde deste domingo, que Natália era a única ocupante que usava cinto de segurança no veículo.

Confira a nota na íntegra:

O Hospital Dom Helder Câmara informa que a paciente identificada pelas iniciais N. R. recebeu atendimento imediato na unidade e foi avaliada pela equipe multiprofissional. A paciente encontra-se estável e será transferida para uma unidade da rede privada de saúde.