O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 13 de novembro (Divulgação/Procon-PE)

Às vésperas da Black Friday, uma pesquisa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) identificou diferenças de até 187% nos preços de um mesmo produto em estabelecimentos comerciais do Recife e de Olinda. Realizado entre os dias 9 e 13 de novembro, o levantamento analisou 154 itens em sete lojas, incluindo suas plataformas virtuais, para ajudar os consumidores a reconhecer descontos reais e evitar promoções enganosas.

A pesquisa contemplou produtos das categorias de climatização, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis e informática, entre eles aparelhos de ar-condicionado, fritadeiras elétricas, fogões, máquinas de lavar, notebooks, televisores, smartphones e ventiladores. Segundo o Procon-PE, alguns itens apresentaram diferenças superiores a 100% entre os estabelecimentos pesquisados.

Entre os eletroportáteis, o maior destaque do monitoramento foi uma fritadeira elétrica (Air Fryer) de 4,2 litros, comercializada entre R$ 139,00 e R$ 399,00, o que representa uma variação de 187,05% para o mesmo item. Na mesma categoria, um liquidificador de 1,5 litro com duas velocidades foi encontrado por valores de R$ 69,91 a R$ 169,58, uma diferença de 142,57%.

Um smartphone com 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, tela de 6,7 polegadas, câmera dupla e câmera frontal de 8 MP custava R$ 799,00 no estabelecimento mais barato e chegou a R$ 1.709,99 no mais caro, uma variação de 114,02%.



Na categoria de climatização, um ventilador de 40 centímetros apresentou preços entre R$ 198 e R$ 423,60, variação de 113,94%. Já um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs foi encontrado por valores de R$ 1.999 a R$ 2.899, diferença de 45,02%.

Entre os eletroeletrônicos, uma Smart TV LED 4K de 65 polegadas apresentou preços entre R$ 3.599,10 e R$ 5.499,90, variação de 52,81%.

Alerta contra golpes e dicas de segurança

O monitoramento ocorre em meio ao alto volume de tentativas de golpes digitais durante o período promocional. De acordo com dados do Mapa da Fraude da Serasa Experian, no ano de 2025, em apenas quatro dias de Black Friday, o e-commerce brasileiro registrou 29.689 tentativas de fraude.

Para reduzir os riscos, o Procon-PE recomenda pesquisar a reputação dos estabelecimentos e consultar avaliações e reclamações de outros clientes antes de efetuar o pagamento. O órgão também orienta os consumidores a evitar links desconhecidos recebidos por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais, dando preferência ao acesso direto aos sites oficiais das lojas.

O advogado Nicolau Oliveira, especialista em direito do consumidor e direito bancário, alerta que o uso da inteligência artificial (IA) tem tornado os golpes virtuais mais sofisticados e difíceis de identificar.

"A inteligência artificial deixou o golpe mais bem feito. Antes, a gente reconhecia a mensagem falsa até mesmo pelo português errado. Hoje, o golpista usa a inteligência artificial para escrever textos perfeitos. Eles também criam sites de loja em poucos minutos, além de imitar a voz ou o rosto de alguém. Um dos sinais de alerta é quando o preço é bom demais para ser verdade. Ao receber um pedido de dinheiro com a voz de um parente, desligue e ligue de volta para o número que já tem salvo daquela pessoa", orienta.



Caso o consumidor caia em um golpe que envolva a transferência de PIX. O advogado explica que o primeiro passo para reaver o valor é avisar ao banco de imediato e solicitar a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Após a solicitação, deve-se anotar o número do protocolo.

"Guarde as provas, o comprovante do Pix, prints da conversa, do anúncio ou do site, e também o número da pessoa que aplicou o golpe. Registre um boletim de ocorrência. Isso pode ser feito pela internet e ajuda a reforçar o seu pedido. Se a conta ou celular foram invadidos, troque as senhas e avise ao banco. Pela regra do Banco Central, o cliente tem até 80 dias para pedir a devolução, mas não espere, porque quanto antes for feito o procedimento, maior será a chance de conseguir se livrar desse problema", frisa.

