Agenda TGI | Painel 2027 será realizado nesta terça-feira (24), no Teatro RioMar, com balanço de 2026 e projeções para o próximo ano

Consultor Francisco Cunha vai discutir perspectivas para 2027 nas áreas de Economia e Política (Foto: Sandy James/DP Foto)

As transformações políticas, econômicas e tecnológicas que vêm alterando as relações de poder no mundo estarão no centro da 28ª edição da Agenda TGI | Painel 2027, realizada na terça-feira (24), às 19h, no Teatro RioMar, no Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, na Zona Sul. O encontro terá como tema “Novos poderes, novos caminhos: ondas políticas, inteligência artificial e os rumos de uma realidade em transformação profunda”.

Os consultores Francisco Cunha e Fábio Menezes vão apresentar um balanço dos acontecimentos de 2026 e discutir perspectivas para 2027, considerando cenários internacionais, nacionais e locais. Entre os assuntos previstos estão os conflitos geopolíticos, os impactos da inteligência artificial, as mudanças no ambiente de trabalho e os desafios enfrentados pelas democracias liberais.

Na avaliação de Fábio Menezes, o mundo atravessa uma mudança de era, marcada pelo questionamento dos modelos políticos e econômicos existentes e pela dificuldade das grandes potências de impor seus interesses em diferentes conflitos.

“A gente está passando por uma mudança de era no mundo todo. As pessoas estão com a sensação de que esse modelo de democracia liberal não está mais entregando resultados satisfatórios. Os países e os governos terão que apresentar outro tipo de modelo, com ajustes que façam as pessoas se sentirem mais motivadas a viver em seus próprios países”, afirma.

A discussão também deve abordar os desafios de Pernambuco diante das mudanças na economia e na organização do território. Para Francisco Cunha, o estado precisa superar a dependência de um modelo de desenvolvimento que perdeu força e construir novas estratégias de crescimento.

“O problema de Pernambuco é menos político do que econômico. O estado esgotou seu modelo de desenvolvimento há muitos anos e não colocou nada no lugar. O que se coloca agora é a busca de um novo modelo de desenvolvimento, que reconheça que um ciclo se esgotou e que Pernambuco precisa construir alternativas para o futuro”, avalia

O encontro é uma realização da TGI Consultoria e a participação é gratuita, mediante inscrição pelo site. A distribuição de agendas físicas também está prevista para a abertura do evento, em quantidade limitada.

