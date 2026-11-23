Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos, está com o quadro de saúde estável

Natália Lins Peixoto Recco, 29 anos, foi a única que sobreviveu (Foto: Reprodução/Rede Social)

A única sobrevivente do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos, foi transferida para uma unidade de saúde particular.

Após o acidente a vítima foi socorrida para o Hospital Dom Helder Câmara, localizado no Cabo de Santo Agostinho.



De acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde, ela foi transferida para uma unidade da rede privada de saúde, com quadro clínico estável.



“O nome da unidade de destino não será divulgado, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que assegura a privacidade e a proteção dos dados pessoais da paciente”, informou a nota divulgada pelo Hospital.



Em publicação feita nas redes sociais, por um familiar, há informações de que ela teria sofrido algumas fraturas e lesões e que precisaria passar por cirurgias.



Natália é a única sobrevivente do grave acidente de trânsito que deixou quatro pessoas mortas na madrugada deste domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul.

O automóvel Toyota SW4 preto em que as vítimas estavam saiu da pista e colidiu contra uma árvore nas proximidades no trecho da via que liga Porto de Galinhas e Serrambi.

As vítimas fatais foram identificadas como Beatriz Acioli, David Melo, Shelda Macedo e Fernanda Eloi.