Cortejo de Shelda Machado percorreu as ruas do Centro da cidade do Agreste pernambucano nesta segunda-feira (23) até o Cemitério de Santo Amaro

Cortejo de Shelda Machado percorreu as ruas do Centro da cidade do Agreste pernambucano nesta segunda-feira (23) até o Cemitério de Santo Amaro. (Reprodução/Redes Sociais)

Sob forte comoção, Shelda Machado foi sepultada na manhã desta segunda-feira (23) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O cortejo da dentista, que morreu na madrugada deste domingo (22), em um acidente de trânsito na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado, percorreu as ruas do Centro e seguiu até o Cemitério de Santo Amaro.

Shelda foi uma das quatro pessoas mortas após a colisão do veículo com uma árvore. Dentro do carro, um Toyota SW4 preto, também estavam Beatriz Acioli, David Mello, Fernanda Eloi e Natália Lins Peixoto Recco. Única sobrevivente, Natália recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internada em estado estável em um hospital particular.

A batida aconteceu no trecho entre as praias de Porto de Galinhas e Serrambi, quando o grupo voltava de uma festa.