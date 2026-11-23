Entrega dos equipamentos ocorreu na tarde desta segunda-feira (23) (Karol Rodrigues/DP Foto)

A Receita Federal do Brasil entregou à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nesta segunda-feira (23), cerca de R$ 820 mil em equipamentos para auxiliar na recomposição dos laboratórios de pesquisa atingidos pelo incêndio ocorrido em 7 de outubro, no antigo edifício da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), no Campus Recife.

O prédio abrigava diversos laboratórios de fármacos, informática e genética, além do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica. A doação é proveniente de apreensões realizadas pelo órgão. Entre os itens doados estão 100 notebooks, 100 tablets, computadores de mesa (desktops) e monitores, que serão destinados, após o devido tombamento, aos laboratórios das áreas de Inovação Terapêutica, Fármacos, Genética e Informática Aplicada à Saúde.



A superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, Myrelle Miranda, afirmou que objetivo da iniciativa é possibilitar um novo destino de mercadorias que foram apreendidas sem a comprovação de recolhimento de impostos.



"Quando percebemos o incêndio, a primeira coisa que fizemos foi emitir uma nota de solidariedade, afirmando que iríamos, sim, colaborar com a reconstrução da universidade. Foi um fato muito triste para a comunidade acadêmica. A Receita Federal tem todo um trabalho de apreensão de mercadorias que entram de forma irregular no nosso país, e, com isso, a gente faz uma ressignificação", explica.



O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, agradeceu a doação e ressaltou que a iniciativa contribui para a continuidade das pesquisas. "Esses equipamentos serão destinados a todos os laboratórios que funcionava na edificação, que hoje está sem funcionar. Os equipamentos vão direto para as mãos dos pesquisadores, estudantes, que poderão fazer uso e dar continuidade às suas atividades de pesquisa", pontua.

Sobre a conclusão do laudo pericial que apontará as causas do incêndio, o reitor disse que a Polícia Federal continua investigando, mas que, no momento, ainda não há detalhes do ocorrido. "Está sendo feito um levantamento. Já foram feitas oitivas, visitas ao local, foram usados equipamentos para o levantamento de dados, mas nós ainda não temos o parecer final sobre a investigação".



Alfredo Gomes também destacou o aporte de R$ 100 milhões do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), para a construção de novas estruturas e compra de outros equipamentos.



"Nós já recebemos uma parte desses recursos. A outra parte será para a edificação que vai substituir a que foi incendiada. O MEC também destinou recursos para que nós possamos fazer um trabalho de reconstrução de espaços internos para acomodar temporariamente os laboratórios", detalha.

Presente ao ato de entrega dos equipamentos, a doutoranda do curso de Ciência da Computação Fernanda Franklin, de 36 anos, contou que além de seu computador pessoal, ela e sua equipe de pesquisa perderam um robô corporizado que era desenvolvido para interações com pessoas. Para ela, a doação dos equipamentos pela Receita Federal significa um recomeço.

"Não é tudo, mas é um grande começo. A gente está trazendo o que a gente tem em casa para ir seguindo e vendo algum outro local para começar, por exemplo, as reimpressões 3D do robô", afirma.

