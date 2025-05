Fykyá une ancestralidade indígenas com sonoridades globais no single 'O Vento'

/Foto: Maria Gabrielly Dantas

Novo lançamento do artista indígena Fykyá Pankararu, O Vento está chegando às plataformas digitais nesta segunda-feira (5), trazendo o elemento natural como protagonista de sua letra e base de sua criação. A canção foi composta em forma de Coco de Roda e nasceu de conversas com anciãos, vivências comunitárias e viagens pelo mundo feitas pelo músico integrante do povo Pankararu, tendo como influência também todo o território do Sertão de Pernambuco e lugares que marcaram sua trajetória como a praia do Sossego, na ilha de Itamaracá.





Em entrevista ao Viver, Fykyá afirma que a música fala de uma leveza de mundo que não estamos acostumados ver por conta das correrias do dia-dia. "Ela recorda lembranças de um povo indígena do sertão de Pernambuco que em algum momento de sua história manteve contato direto com o mar, relembrando que não existe fronteiras para um corpo livre e aventureiro", explica o artista.

Nesta música, ele traz o coco, o eletrônico e o Toré, três estilos que, junto à ciência e sabedoria dos povos indígenas e não-indígenas, de acordo com Fykyá, constroem um marco importante no processo de descolonização de pensamentos equivocados voltados aos povos indígenas e sua musicalidade, revelando que mesmo com agonia de um mundo em colapso ainda existe tranquilidade, conexões e afetos diminuindo as tensões cotidianas.





Ainda de acordo com o compositor, a intenção primordial de O Vento é fazer o público se conectar com os bons momentos que a vida lhe proporcionou. "O vento em Pankararu é um forte mensageiro, sendo parte do nosso corpo através da respiração que quando desregulada nos causa incômodo. Desejo que quem ouvir essa música se permita conectar com os momentos de prazer e esqueça o estresse que o vento trouxe e que ele mesmo pode levar", completa.

Com a canção, que conta com a participação de Nilton Jr. do Pandeiro do Mestre e produção de Benke Ferraz, Fykyá reafirma a potência da arte indígena como caminho de conexão entre mundos.