Morre Millena Brandão, atriz mirim do SBT, após descoberta de tumor

Após fortes dores de cabeça, Millena Brandão, de 11 anos de idade, foi diagnosticada com um tumor no cérebro

Millena Brandão/foto: Reprodução/Instagram

Morreu nesta sexta-feira (2/5), a atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por trabalhos no SBT e em produções da Netflix. A menina sentiu fortes dores de cabeça e foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Durante a internação, sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O quadro evoluiu para morte encefálica.

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais da atriz. “Nossa menina se foi”, diz comunicado nas redes sociais.

Antes da morte, a mãe da artista, Thays Brandão, revelou, em entrevista ao Portal LeoDias, que a menina estava entubada e sedada. “Ela não está reagindo, não tem nenhum tipo de resposta, não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas”, declarou.

