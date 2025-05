Filme caruaruense 'Marcado em Barro' é selecionado para mostra nacional de curtas

A produção mostra a força da identidade cultural do Alto do Moura e pode ser assistida e curtida no YouTube até 4 de maio

/Divulgação

O curta-metragem Marcado em Barro, escrito e dirigido pela jornalista Monique Morais, foi selecionado para a primeira fase da mostra Café com Cinema - Curta Jovens Realizadores, que reúne 50 produções de 12 estados do Brasil. A exibição acontece online até este domingo (4), pelo canal da Cia Pierrot Lunar no YouTube, e a votação do público definirá os filmes que seguirão para exibição presencial em Belo Horizonte, no dia 10.





Com cenas gravadas em locais emblemáticos de Caruaru-PE como o Alto do Moura, Serra dos Cavalos e a Feira de Artesanato, Marcado em Barro é um mergulho sensível na herança cultural e nos dilemas existenciais de um protagonista que revisita suas raízes e repensa suas escolhas diante da vida e da arte. O filme é uma homenagem ao criador e à criatura, à tradição e à transformação.

O elenco conta com Breno Jacó, Valéria Sabóia, Priscila Cardoso e, em participação especial: Nicinha Otília — ceramista e poeta com mais de 50 anos de trajetória como artesã do barro. Nicinha é referência no Alto do Moura e atual presidente da Associação de Mulheres Artesãs Flor do Barro, além de membro da Academia Caruaruense de Cultura.





Marcado em Barro foi realizado por meio dos recursos da Lei Paulo Gustavo – esfera municipal, através da Fundação de Cultura de Caruaru, e conta com as três principais ferramentas de acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais), LSE (Legenda para Surdos e Ensurdecidos) e audiodescrição, garantindo inclusão e acessibilidade ao público diverso.