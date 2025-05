Bandidos invadem prefeitura, tentam arrombar caixas eletrônicos e afetam serviços em Itambé

De acordo com informações da gestão municipal, os criminosos chegaram ao local por volta da meia-noite, renderam o vigilante e o mantiveram refém até cerca das 2h20

/Foto: Reprodução/Redes sociais





Na madrugada desta sexta-feira (2), uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico da agência do Bradesco, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, comprometeu os serviços digitais do município. A ação criminosa foi frustrada após o sistema de alarme ser acionado, o que levou os suspeitos a fugirem antes de concluir o crime. Ninguém ficou ferido e nenhum valor foi levado.





De acordo com informações da gestão municipal, os criminosos chegaram ao local por volta da meia-noite, renderam o vigilante e o mantiveram refém até cerca das 2h20. Utilizando maçarico e furadeira, os suspeitos tentaram violar o caixa eletrônico, sem sucesso. Durante a ação, os fios elétricos e de comunicação foram cortados, o que causou a interrupção dos sistemas online da Prefeitura.





Após o ocorrido, a equipe de Tecnologia da Informação foi acionada e iniciou os trabalhos de restabelecimento da rede digital. Os equipamentos utilizados na tentativa de arrombamento foram abandonados pelos criminosos e recolhidos pela Polícia Civil, que já iniciou as investigações. O caso foi registrado na 49ª Delegacia de Polícia Civil de Itambé. Até o momento, ninguém foi preso.





Em nota oficial, a Prefeitura informou que os sistemas afetados estão sendo restabelecidos e que as forças de segurança seguem empenhadas na identificação dos envolvidos. A população pode colaborar com informações que auxiliem nas investigações.





Nota da polícia Civil na íntegra:



Itambé , informa que está investigando um roubo de caixa eletrônica, em uma instituição bancária. O fato aconteceu no município de Itambé , dentro de um prédio público, na madrugada desta sexta-feira. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.