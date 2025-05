Santuário do Morro reabrirá no dia 20 de maio com missa solene após tragédia

Telhado do Santuário desabou no dia 30 de agosto de 2024, deixando duas pessoas mortas e outras 25 feridas

Após quase nove meses fechado, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição do Morro, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, será oficialmente reaberto no próximo dia 20 de maio, às 19h30, com uma missa especial que marcará o Rito de Dedicação da Igreja e a bênção do novo altar.





O santuário teve seu telhado desabado em 30 de agosto de 2024, deixando duas pessoas mortas e outras 25 feridas. Desde então, todas as celebrações litúrgicas passaram a ocorrer ao ar livre, nas imediações da imagem da Imaculada Conceição, ponto central de devoção dos fiéis.

As obras de reconstrução foram conduzidas em duas fases, com investimento total de R$ 4,3 milhões do Governo de Pernambuco. A primeira etapa, finalizada em novembro do ano passado, concentrou-se na substituição da estrutura metálica do telhado, permitindo a retomada parcial das celebrações durante as festividades do dia 8 de dezembro, em homenagem à padroeira.

A segunda fase incluiu a recuperação do piso cerâmico, instalação de esquadrias, forro, iluminação, sistema de refrigeração, adequações acústicas, além da implementação de para-raios e câmeras de monitoramento.





Em nota, a Pastoral da Comunicação (PASCOM) do Santuário classificou o período de interdição como “um tempo de desolação, fortalecido na fé e na esperança”, destacando o esforço coletivo para reconstruir não apenas o espaço físico, mas também a confiança da comunidade.





A reabertura do Santuário representa mais do que a entrega de uma nova estrutura física. Para muitos fiéis, trata-se da retomada de um espaço simbólico de fé, cultura e identidade. Localizado no alto do Morro da Conceição, o santuário é palco de uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, atraindo milhares de devotos todos os anos.





Com a dedicação do novo altar, o templo também entra em um novo ciclo litúrgico. O rito solene, que será presidido pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, marca a consagração da igreja após as obras e é considerado um momento raro e significativo no calendário católico.





Relembre o acidente

O desabamento do telhado do Santuário em agosto de 2024 gerou comoção nacional. O laudo divulgado pelo Instituto de Criminalística, em dezembro, apontou que a causa da tragédia foi a oxidação dos parafusos que sustentavam uma das treliças da cobertura. A peça oxidada perdeu aderência à parede e cedeu sob o peso do telhado, das placas solares e das mantas asfálticas aplicadas para conter infiltrações.





A perícia indicou que as infiltrações responsáveis pela corrosão dos fixadores vinham ocorrendo há algum tempo, afetando diretamente a estabilidade da estrutura. Ao fim do inquérito policial, quatro pessoas foram indiciadas: o proprietário da empresa Sun Brasil, responsável pela instalação das placas solares, e três funcionários, entre engenheiros e técnicos envolvidos na obra.





Apesar do laudo técnico e da apuração criminal, os detalhes sobre eventuais responsabilizações judiciais ainda não foram divulgados. Paralelamente, a reconstrução do templo foi iniciada em 7 de novembro, com previsão inicial de conclusão em fevereiro de 2025. O custo estimado para a reestruturação da cobertura era de R$ 1,5 milhão, mas o valor global da obra superou esse montante com a ampliação das intervenções estruturais.