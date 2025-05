Problema hidráulico retarda transporte do transformador eólico

/Divulgação/PRF

Um imprevisto vai retardar a operação no segundo dia do transporte do transformador eólico que está sendo levado até a Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a composição teve um problema no comando hidráulico e o reparo deve durar de duas a três para ser resolvido.





Operação de transporte do transformador eólico entrou no segundo dia às 6h desta sexta (2), saindo do km 53, em Paulista, com destino a Igarassu. Na descida do viaduto Miguel Arraes, a composição apresentou hidráulico.