PMs atiram em meio a aglomeração durante festa em comunidade de Olinda; veja vídeo

Confusão ocorreu por volta das 22h da quinta-feira (1º)./Foto: Reprodução/Redes sociais

Policiais militares foram filmados atirando em pessoas que participavam de uma festa no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite da última quinta-feira (1º). Segundo informações de populares, cerca de cinco pessoas foram socorridas com ferimentos.





A festa era promovida pelo vereador de Olinda Márcio Barbosa (Avante), em alusão ao Dia do Trabalhador, e contava com shows ao vivo. Nas redes sociais, ele compartilhou momentos da festa, mas não mencionou a confusão. O vereador foi procurado, mas não respondeu.





Em um dos vídeos gravados no local, é possível ver o momento em que um dos PMs discute com as pessoas na festa e, em seguida, aponta a arma. Ele faz três disparos com a arma de bala de borracha apontada em uma altura acima da cintura.





A recomendação de fabricantes de munições do tipo é que, em geral, a distância para o disparo deva ser entre 10 e 15 metros, sempre visando a cintura para baixo.





Uma empresária de Olinda, de 40 anos, foi atingida na testa, relata uma amiga. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peixinhos e transferida para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, no Grande Recife, onde recebeu alta na tarde desta sexta-feira (2).





“Ela foi a primeira a ser socorrida. Depois chegaram mais umas quatro pessoas na UPA. Dessas, outra mulher também foi encaminhada ao Miguel Arraes, com um ferimento na perna, e recebeu alta”, conta ao Diario de Pernambuco a amiga da empresária, que não quis se identificar.





Segundo ela, a confusão teve início no banheiro químico da festa, após um adolescente ser atingido por bala de borracha no braço. “O adolescente chegou com um tiro no braço, mostrando para mãe a mancha vermelha. Depois os policiais vieram como se estivessem reclamando com os pais dele. Já chegaram batendo boca e os pais estavam calmos”, relata a mulher.





Um dos vídeos mostra um objeto sendo arremessado em direção aos policiais. “Eles começaram a jogar coisas depois que os policiais deram tiros nas pessoas”, defende a amiga da empresária ferida.





“Tinha crianças, idosos, gente de todo tipo. Os policiais foram truculentos”, ela critica.





A Secretaria de Defesa Social (SDS) e a Polícia Militar (PM) foram procuradas, mas não responderam até a publicação da reportagem.