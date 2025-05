Operação prende três homens por porte ilegal de arma e drogas

/Divulgação/PMPE

No centro de Jaboatão dos Guararapes, equipes do vigésimo quinto Batalhão da Polícia Militar deflagraram uma operação que apreendeu três homens com envolvimento no tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (1).

Os agentes haviam recebido uma notificação de que uma casa estaria sendo usada para comercialização de entorpecentes. No local, um suspeito, ao ver o efetivo, tentou fugir para os fundos do imóvel, porém foi alcançado e capturado. Os outros dois comparsas foram presos durante a ação.

Em meio às buscas, foram encontrados 54 pedras de crack (totalizando cerca de 90 gramas), dois bigs de maconha, uma embalagem tipo zip lock com um pó de coloração amarelada (substância não identificada), uma pistola, nove munições calibre .40 intactas e uma balança de precisão. Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Prazeres, onde foram adotadas as medidas cabíveis.