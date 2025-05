Filho salva a mãe que estava sendo estrangulada pelo companheiro

/Divulgação/PMPE

Mulher, de 34 anos, foi salva pelo filho quando estava sendo agredida pelo companheiro, de 42 anos, com quem convivia há um mês. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (1º),na rua 25, no bairro da Cohab, no município de Serra Talhada, interior de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a reação do jovem foi fundamental para evitar uma tragédia. Enquanto a mãe era estrangulada pelo agressor, o rapaz foi de imediato para a sede do décimo quarto Batalhão da Polícia Militar pedindo ajuda para salva-la. No local, os agentes encontraram a residência com a porta aberta e o agressor segurando a vítima pelo pescoço.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, a equipe de policiais conseguiram salvar a mulher e prenderam o agressor. A dona de casa confirmou a relação com o envolvido que tinha cerca de um mês, e após consumir bebida alcoólica, ele a espancou dando tapas, chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento.

O homem foi conduzido até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia.