Homem é preso suspeito de roubo à mão armada e posse de entorpecentes

/Polícia Militar de Pernambuco

Um homem suspeito de cometer um assalto utilizando uma arma branca foi preso por Policiais Militares do décimo sexto Batalhão da Polícia Militar, nesta quinta-feira (1), no centro do Recife. O envolvido foi preso em situação de roubo à mão armada, após ameaçar e furtar o celular e relógio de uma vítima com uma faca. O suspeito foi identificado e localizado pelos agentes com o apoio da vítima e populares que observavam a situação. Ele ainda estava sob posse de entorpecentes. O homem foi encaminhado à delegacia policial para a adoção das medidas cabíveis após tentar negar a autoria do crime e ameaçar a vítima de morte.