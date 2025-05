Evento do setor de comércio, serviços e turismo, acontece em 20 cidades de Pernambuco, com programação 100% gratuita

/Foto: Divulgação

A população de 20 cidades de Pernambuco, entre 11 e 18 de maio, poderá aproveitar uma semana de eventos, formações e programação cultural, promovida pelo Sistema Fecomércio, formado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), além de sindicatos empresariais. A semana foi lançada nesta segunda-feira (5), no bairro de Santo Amaro, Recife.

Segundo o Sistema, a programação é diversificada e atende a todos os públicos, “A programação inclui atividades recreativas em parques aquáticos, sessões de cinema com o Cine Sesc, oficinas culturais, festivais gastronômicos, práticas esportivas, serviços de saúde e beleza, orientação jurídica, palestras e oficinas educativas e muito mais”, destacou no comunicado oficial.

As ações acontecerão em diferentes cidades de Pernambuco, incluindo Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Buíque, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Goiana, Paulista, Petrolina, São Lourenço da Mata, Serra Talhada, Sirinhaém, Surubim, Triunfo e Vitória de Santo Antão. Em cada, as unidades do Sesc e do Senac vão oferecer atendimentos e atividades gratuitas, de acordo com os serviços disponíveis. A programação completa está disponível no portal oficial do evento, no Portal do Comércio

Para encerrar, no dia 17 (sábado), haverá shows gratuitos na Região Metropolitana do Recife (RMR). Na Praça do Carmo, em Olinda, apresentam-se Vanessa da Mata, Maestro Spok, Almir Rouche, Nonô Germano, Nena Queiroga e Marrom Brasileiro. A programação infantil conta com os blocos carnavalescos Eu Acho é Pouquinho e Ceroulinha e com a Banda Mini Rock.

Em Jaboatão dos Guararapes, apresentam-se Priscila Senna e Limão com Mel, a partir das 18h30, no Sesc Piedade. Já no Domingo à tarde, também no Sesc de Piedade, apresentam-se o grupo infantil Mundo Bita e Mari Bigio.







Serviço





Evento: 11 e 18/05

Inscrições: semana-s.portaldocomercio.org.br/

Programação completa: semana-s.portaldocomercio.org.br/#programacao