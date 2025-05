Contribuintes podem destinar até 3% do Imposto de Renda para ajudar crianças com câncer

Valor doado ajuda na melhora do tratamento dos pacientes/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Durante a declaração do Imposto de Renda, contribuintes podem ajudar a ampliar as ações de atendimento e assistência às crianças e familiares em tratamento do câncer infantojuvenil através da doação de até 3% do valor do IR para o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE). A destinação do imposto de renda não se trata de uma doação direta, portanto não é despendido nenhum valor além daquele devido.





O período para declarar segue até o dia 31 de maio deste ano e o valor que representa até 3% do que iria para a União pode ser encaminhado para o GAC-PE. A destinação não acarreta nenhum ônus fiscal para o contribuinte, pois trata-se de uma renúncia fiscal do Tesouro Nacional para um projeto social.





“O ato de destinar parte do imposto é uma escolha por ajudar uma causa nobre sem gastar nenhum valor a mais para isso. Essa iniciativa não apenas oferece apoio financeiro para nossa instituição, ela nos possibilita trazer esperança e conforto para as famílias que enfrentam essa difícil jornada. O apoio de todos é fundamental para continuarmos nossa missão”, afirma Carolina Barbosa, gerente de Desenvolvimento do GAC-PE.





Como doar





Os contribuintes que desejam apoiar o GAC-PE podem seguir este passo a passo:

No programa da Receita Federal, escolha a opção de doação diretamente na declaração.

Selecione o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Recife

Informe o valor disponível para doação (até 3% do IR devido).

Gere o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e efetue o pagamento até 31 de maio.

Envie os comprovantes de pagamento para o GAC-PE pelo WhatsApp: (81) 99962.0199 ou pelo e-mail: [email protected]





Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer Pernambuco





A organização é referência no estado no atendimento humanizado para crianças, adolescentes e seus familiares no enfrentamento do câncer infantojuvenil.





Por meio dos seus projetos e ações sociais realizado dentro do Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), a instituição assiste, mensalmente, cerca de 300 pacientes e suas famílias, dando apoio e ajuda necessária durante o tratamento.