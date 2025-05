Comboio do transformador volta a rodar após paralisação de 5 horas

/Rafael Vieira/DP

Às 12h40 desta sexta-feira (2), o comboio do transformador eólico voltou a andar, após cinco horas de paralisação para o conserto de um problema hidráulico na composição das carretas, aliviando a vida de quem ficou preso no congestionamento de mais de 2 km na BR-101, sentido Recife-Paulista.





Mas, ao contrário do que estava previsto, não seguirá para Igarassu. O comboio ficará no acostamento da BR-101, em Abreu e Lima, onde a operação será retomada na segunda (5).





Entenda o que aconteceu





A operação de transporte do transformador, iniciado na quinta-feira (1º), saindo do Cabo de Santo Agostinho, no litoral norte do estado, foi retomado às 6h da manhã desta sexta (2), partindo do km 53, em Paulista.





Mas pouco avançou. Às 7h35, na descida do viaduto Miguel Arraes, a composição apresentou um problema hidráulico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estimou, em nota, que a previsão para o conserto seria de até três horas. O suporte mecânico não conseguiu resolver o problema dentro do prazo, aumentando o congestionamento na estrada.





Somente às 12h40, a carreta voltou a se movimentar, concluindo a manobra da descida do viaduto, com destino a Abreu e Lima, onde ficará no acostamento da BR-101 até a segunda (5), quando a operação será retomada.