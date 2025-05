Comboio do transformador de volta à estrada rumo a Igarassu

Operação de transporte do transformador eólico entrou no segundo dia às 6h desta sexta (2), rumo a Igarassu

O comboio que transporta o transformador eólico do Parque da Serra da Palmeira, na Paraíba, voltou a rodar na BR-101 desde às 6h da manhã desta sexta-feira (2). O ponto de partida foi o km 53, em Paulista, com direção a Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.





A megaoperação de transporte do transformador eólico, que conta com a escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou na manhã da última quinta-feira (1º), no Cabo de Santo Agostinho, no litoral norte do estado.