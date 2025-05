Via de ônibus entre Abreu e Lima e Igarassu ficará liberada para carros por conta de passagem de transformador

A peça tem 250 toneladas/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

A passagem do transformador de 250 toneladas por Abreu e Lima e Igarassu, no Grande Recife, vai alterar a dinâmica do trânsito das cidades entre esta sexta-feira (2) e domingo (4). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via exclusiva de ônibus que fica entre estes dois municípios ficará liberada para o trânsito de veículos de passeio.





Segundo a PRF, a medida é necessária para manter a fluidez do trânsito, pois o equipamento está estacionado no Km 48 da BR 101, em Abreu e Lima, no sentido João Pessoa. No local, há duas faixas livres para a circulação de veículos.





A PRF destaca que a via de ônibus tem duplo sentido de circulação (mão e contramão), sendo proibido realizar ultrapassagens em todo o trecho.





Este é o segundo transformador de energia que vai para o parque eólico de Nova Limeira, na Paraíba. O primeiro equipamento foi transportado em março e chamou a atenção dos moradores dos dois estados, com direito a festas, músicas e churrasco às margens da BR-101.





Os dois transformadores têm 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura. O transporte é feito com três caminhões e dois semirreboques, além da base que leva o equipamento. Ao todo, a estrutura tem 113,7 metros de comprimento e pesa 600 toneladas.





Na manhã desta sexta, o transporte do transformador precisou ser paralisado em Paulista, no Grande Recife, porque o eixo de uma das carretas apresentou problemas na descida do Viaduto Miguel Arraes. O suporte mecânico não conseguiu resolver o problema dentro do prazo, aumentando o congestionamento na estrada e a peça ficou 5 horas parada na via.





Somente às 12h40, a carreta voltou a se movimentar, concluindo a manobra da descida do viaduto, com destino a Abreu e Lima, onde ficará no acostamento da BR-101 até a segunda (5), quando a operação será retomada.