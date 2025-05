Justiça determina penhora de escritório de Joelma no Recife por dívida trabalhista de R$ 1,2 milhão

Escritório da cantora fica no Recife/Foto: Divulgação

A Justiça do Trabalho em Pernambuco determinou a penhora de um escritório da cantora Joelma por causa de dívidas trabalhistas de R$ 1,2 milhão. O espaço fica localizado em um prédio na Ilha do Retiro, área central do Recife, por trás do estádio do Sport Club Recife. O processo foi movido por um ex-empresário da banda Calypso, formada em conjunto com Ximbinha.





A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife. O ex-empresário da banda Fábio Henrique Izaías de Macedo alegou que não teve sua carteira de trabalho assinada durante o período em que prestou serviços ao grupo, em 2018. Ele atuava na venda de shows da banda.





A defesa da cantora argumentou que o ex-empresário só prestava os serviços mediante pagamento de comissão e que não tinha vínculo trabalhista. O método seria praticado, inclusive, com outras bandas. Porém, a Justiça do Trabalho entendeu que o homem "agia como funcionário da empresa, e não apenas como vendedor de shows".%u200B





No ano de 2021, antes mesmo da banda pagar o valor inicial da multa de R$ 250 mil, a Justiça elevou a quantia para R$ 843.824,91.





O mesmo juiz já havia determinado, em março de 2024, a apreensão do passaporte da cantora por parte da Polícia Federal. Na época, ele alegou que Joelma escondia patrimônio para evitar pagar a dívida trabalhista. “A conduta da executada Joelma da Silva Mendes revela total descompromisso com a cooperação e o manifesto intuito de obstaculizar os meios executórios impostos em seu desfavor, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama”, diz a decisão.





Posteriormente, a desembargadora Maria Clara Saboya Bernardino, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, permitiu que a artista renovasse o passaporte, frisando que a decisão foi “desproporcional e desnecessária”.





A defesa da artista informou que Joelma já cumpriu todas as obrigações judiciais e que quitou sua parte das indenizações, mas que Ximbinha "reiteradamente não cumpre com os seus deveres judiciais, ocasionando medidas judiciais que acabam, erroneamente, repercutindo sobre o patrimônio de Joelma".





O Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a defesa de Ximbinha, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.