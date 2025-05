Colisão entre carro e caminhão-tanque deixa uma pessoa ferida em Arcoverde

O motorista do carro foi encaminhado para o hospital de Arcoverde. O condutor do caminhão não se feriu

A suspeita é de que o carro entrou na contramão da rodovia./Divulgação/PRF

Uma colisão entre um carro e um caminhão-tanque deixou o condutor do veículo de passeio ferido, na madrugada desta sexta-feira (2), no Km 252 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão do Moxotó





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o carro, modelo Volkswagen Voyage, entrou na contramão, colidindo de frente com o caminhão-tanque, que estava carregado de combustível.





A rodovia foi parcialmente interditada, por causa do risco de uma possível explosão. Porém, não houve vazamento ou incêndio.





O motorista do carro foi encaminhado para o hospital de Arcoverde. O condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.