Adolescente morre nove dias após dar à luz no Agreste; família alega negligência médica

Familiares afirmam que Maria Jaqueline Leite Cintra, de 16 anos, teve o quadro de saúde ignorado ao ser liberada do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, para casa mesmo apresentando dor e febre no dia seguinte ao parto

/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 16 anos morreu, nesta segunda-feira (14), na cidade de Caruaru, no Agreste, nove dias após dar à luz ao primeiro filho. A jovem, segundo a família, foi vítima de negligência médica ao ser liberada do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, mesmo apresentando dores e muita febre após o parto.





Identificada como Maria Jaqueline Leite Cintra, a adolescente teve o bebê na manhã do último dia 7 de abril, e foi liberada no dia seguinte (8). De acordo com os familiares, os médicos justificaram que os sintomas dela eram emocionais e naturais em função do trabalho de parto.





O que diz a família





Em entrevista ao repórter Adielson Galvão, a irmã de Maria Jaqueline, Jaíne, contou que a jovem voltou para casa, após ser liberada na terça (8), na cidade de São Bento do Una, também no Agreste, mas não obteve melhora do quadro de dor e febre desde então.





“Ela tinha crises de ansiedade. Como ela estava longe de casa, longe de mim, longe de painho, ela se desesperou muito. Disseram que ela poderia vir para casa, porque era febre emocional. Só que de lá para cá ela não teve saúde, sempre teve febre”, explicou.





A família então, preocupada, socorreu a adolescente no sábado (12), mas ela também não melhorou. No último domingo (13), Maria Jaqueline foi levada para um hospital na localidade onde Maria Jaqueline morava, em São Bento do Una.





Lá, surgiu a primeira suspeita de que Maria Jaqueline estaria com uma infecção em decorrência da permanência de restos de parto no útero. Ela foi transferida para o Hospital Maternidade Regional Jesus Nazareno (FUSAM), em Caruaru.

“Nós resolvemos no sábado levá-la. O médico disse que ela poderia ter alguma infecção, só que era uma infecção urinária. Voltei para casa no sábado de madrugada, e domingo ela não estava melhor. Aí eu voltei para o hospital de São Bento novamente. Aí o médico examinou ela todinha e disse: ‘Olhe, seu útero está alto, você provavelmente, tá com o resto de parto, tá com infecção’”, compartilhou.





Maria Jaqueline foi levada, por fim, ao Hospital Mestre Vitalino, ainda em Caruaru. Ela não resistiu às complicações na recuperação do parto e veio a óbito, nesta segunda-feira (14).





A família, abalada, agora busca por respostas e por justiça pela morte de Maria Jaqueline, que deixou um filho recém nascido.





“Dói muito, porque nós éramos muito unidas, nós éramos muito juntas, quem via a gente sabe quanto eu amava aquela menina, eu dava minha vida por ela. Eu queria que tivesse justiça. Meu mundo desmoronou, eu perdi tudo. Eu perdi minha amiga, minha irmã, minha filha”, comentou a tia do bebê.





Investigação





Procurada pelo Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que registou o caso, por meio da delegacia de Caruaru, como uma ocorrência de morte a esclarecer.





A corporação afirmou, ainda, que "as investigações seguem até o esclarecimento do fato”.





O que diz o hospital





A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco procurou a assessoria do Hospital Dom Moura, onde a jovem deu à luz, para solicitar informações sobre as circunstâncias de liberação de Maria Jaqueline, no dia 8 de abril.





Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.