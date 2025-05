Transformador gigante: saiba locais por onde ele vai passar na segunda (5) e terça-feira (6)

Previsão é que equipamento chegue até divisa com a Paraíba no fim da tarde de terça-feira (6)

A escolta deverá recomeçar na segunda-feira, por volta das 5h30./Foto: Marina Torres/DP Foto

O transformador de energia de 250 toneladas que está cruzando Pernambuco terá a escolta retomada na segunda-feira (5).

O transporte do equipamento gigante exige uma operação logística complexa, devido ao tamanho do transformador e à lentidão do trajeto.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a escolta deverá recomeçar na segunda-feira, por volta das 5h30. Ele sairá do quilômetro 48 da BR-101, em Abreu e Lima, até o posto da PRF de Igarassu, no quilômetro 29 da mesma rodovia.





Já na terça-feira (6), a escolta está prevista para começar às 8h, de Igarassu. A expectativa é chegar na divisa com a Paraíba no fim da tarde.





Para atenuar o impacto na rodovia, a faixa exclusiva de ônibus entre Abreu e Lima e Igarassu continuará livre para os veículos de passeio na segunda-feira durante a escolta.

A PRF destaca que a via de ônibus tem duplo sentido de circulação, mão e contramão, sendo proibido realizar ultrapassagens em todo o trecho.





O transformador tem 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura. Ao todo, a peça passará por sete cidades de Pernambuco: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana.