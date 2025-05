Novos relatos de acidentes no parque aquático recém-inaugurado em Carneiros

/Divulgação

Além do caso já registrado de Jaqueline Nascimento, mulher que foi arremessada da montanha-russa do Acquaventura, outras situações envolvendo acidentes no parque aquático recém-inaugurado na Praia de Carneiros, no município de Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

Ao Diario, a empresária Darling Nunes, de 37 anos, relatou que ela e seu esposo, Carlos Ulysses de Souza, de 40 anos, também sofreram machucados no local. De acordo com ela, o acidente ocorreu na última sexta-feira (2), no tobogã Canoa do Muxima, no qual outras pessoas também relatam diferentes escoriações.

"Ao entrar no tobogã, tem uma parte aberta, tipo um cone, nessa parte logo na entrada a boia virou, ao virar batemos cabeças e ombros, como a pressão e velocidade da água arrastou a boia, ficamos caídos dentro do tobogã, muito machucados, ficamos com um galo enorme e muita dor", conta a empresária.

Darling afirmou ainda que precisaram continuar o percurso por conta do tamanho da fila.

"Eles não desligaram a água para que pudéssemos voltar e sair. Entrou um salva vidas e levou outra boia e nos obrigou continuar o percurso, pois a fila estava grande. E como não desligaram a água não tinha como voltar. Iríamos escorregar e seria pior", relata.

Outro caso, divulgado pelo Blog Pernambuco, ocorreu com Verônia Maria da Silva, que se machucou na mesma montanha-russa na qual Jaqueline Nascimento se acidentou. A filha da vítima, Taiza Pereira, contou em vídeo que a mãe, que sofreu a queda na escada de acesso à área infantil no dia 24 de abril e lesionou a coluna, já está bem, mas se mostrou indignada com a resposta do parque com relação ao ocorrido.

Em nota oficial, o Acquaventura informou que todas atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais. "Ressaltamos ser indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança, que já garantiram experiências maravilhosas a mais de 6000 visitantes desde a abertura do parque. Estamos prestamos todo o suporte necessário ao ocorrido e realizando investigações para entender as suas causas, evitando julgamentos prematuros", conclui a nota.