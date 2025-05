Incêndio atinge fábrica em Vitória de Santo Antão

/Reprodução/Redes sociais

Quatro viaturas dos bombeiros foram acionadas para atuar no incêndio ocorrido na fábrica da Mondelez, em Vitória de Santo Antão, na tarde deste domingo (4). O incêndio foi extinto pelos bombeiros militares juntamente com a brigada de incêndio da fábrica antes que atingisse grandes proporções. O Corpo de Bombeiros não informou a causa do incêndio até o momento. Não houve vítimas.