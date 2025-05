Vereador Gilson Machado Filho (PL) rebate parlamentares sobre suposta quebra de decoro

/Foto: Divulgação

O vereador Gilson Machado Filho (PL) divulgou nota, nesta terça-feira (6), se pronunciando em relação à informação de que está sendo processado por outros parlamentares. Na ocasião, ele e o vereador Thiago Medina (PL) foram acusados de divulgarem um vídeo, no dia 29 de abril, fazendo piadas e gestos de cunho capacitista e sexual contra o presidente Lula (PT).





De acordo com os parlamentares que fizeram a denúncia, houve quebra de decoro, já que as imagens foram gravadas no plenário da Câmara Municipal do Recife.





Nota na íntegra





O vereador Gilson Machado Filho (PL) esclarece que, até o momento, não foi notificado sobre qualquer processo referente à suposta quebra de decoro parlamentar noticiada na última segunda-feira (5).





Trata-se de uma suposta representação, sequer formalizada, que está sendo amplamente veiculada na imprensa. O que se observa é a tentativa de alguns parlamentares, que pouco contribuem com o debate público e vivem à margem da atuação legislativa, de buscar projeção a qualquer custo, utilizando a imagem dos vereadores Gilson Machado Filho e Thiago Medina para promover narrativas oportunistas e conquistar espaço midiático.





Além de ser uma evidente manobra de autopromoção, essa iniciativa funciona como "cortina de fumaça" para tirar o foco de pautas de real interesse da população. Exemplo disso é a CPI protocolada pela oposição também na última segunda-feira (5), que visa investigar as possíveis irregularidades na gestão do Parque Eduardo Campos, tema que claramente incomoda setores ligados ao governo.





Caso as declarações dos vereadores Gilson e Thiago venham a ser consideradas quebra de decoro, será necessário rever toda a prática da Casa. Afinal, o que já foi dito, e continua sendo dito, por membros da esquerda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro são acusações muito mais graves e jamais resultaram em qualquer tipo de questionamento ético. Dois pesos e duas medidas não podem prevalecer em um parlamento que se pretende democrático.





O vereador segue comprometido com o seu mandato, com a transparência, com a liberdade de expressão e com a responsabilidade de fiscalizar os atos do Poder Executivo