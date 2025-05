Comissão de Administração Pública da Alepe tira da pauta projeto que autoriza Governo de Pernambuco a contratar empréstimo de R$ 1,5 bilhão

Retirada do texto foi posterior à substituição do projeto original, modificado pela Comissão de Finanças da Alepe nesta terça-feira (6)

/Foto: Reprodução

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa retirou de pauta o projeto que autoriza o Governo do Estado a contratar um empréstimo de R$ 1,5 bilhão. A decisão ocorreu nesta terça-feira (6) durante a reuniao ordinaria do colegiado que aconteceu da Comissão de Finanças da Alepe, onde a proposta foi modificada.





O parecer do relator do projeto original, elaborado pelo deputado Joãozinho Tenório (PRD), foi derrotado, enquanto projeto substitutivo de autoria do presidente da Comissão, Antônio Coelho (UB) foi aprovado.





O novo texto proposto estabelece que 50% dos recursos sejam distribuídos para os municípios pernambucanos de forma igualitária. Seriam R$ 4 milhões para realizar investimentos prioritários, atendendo as necessidades locais.





“Este Projeto de Lei está retirado de pauta, uma vez que na Comissão de Orçamento e Finanças foi apresentado e aprovado um substitutivo, que será discutido oportunamente na Comissão de Legislação e Justiça, para posteriormente vir à discussão nesta casa. É o tempo também, imagino, em que o executivo responderá o pedido de informações que apresentei solicitando a prestação de contas em relação aos empréstimos já contraídos”, afirmou o presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Waldemar Borges (PSB), durante a reunião.