Vereadores Tiago Medina e Gilson Filho fizeram gestos considerados obscenos/Foto: Reprodução Redes Sociais

Os vereadores Gilson Machado Filho (PL) e Thiago Medina (PL) são alvo de um processo administrativo por quebra de decoro parlamentar na Câmara do Recife.

Um grupo de parlamentares fez uma denúncia alegando que, em um vídeo postado nas redes sociais, gravado durante uma sessão, Gilson e Thiago aparecem fazendo piadas de cunho sexual e capacitista contra o presidente Lula (PT).

De acordo com informações do G1, a denúncia foi protocolada, na segunda-feira (5), assinada pelos vereadores Cida Pedrosa (PCdoB), Jô Cavalcanti (PSOL), Liana Cirne (PT), Kari

Santos (PT), Rinaldo Júnior (PSB) e Osmar Ricardo (PT).

Vídeo sobre Lula: vereadores bolsonaristas são alvo de processo por quebra de decoro no Recife



Vídeo sobre Lula: vereadores bolsonaristas são alvo de processo por quebra de decoro no Recife





Gilson Machado Filho e Thiago Medina podem ser advertidos ou suspensos por até 30 dias do exercício parlamentar.





O vídeo, publicado em 29 de abril deste ano, aconteceu durante uma sessão em que foi aprovado o projeto de lei que institui o “Dia Municipal em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”.





Conforme a denúncia, nas imagens, eles fazem referência ao acidente de trabalho sofrido por Lula, que resultou na amputação de um dedo.





No vídeo, Gilson Machado comenta ao lado de Thiago Medina: “Nunca vi até hoje alguém levar uma facada fake… Agora perder um dedinho para se aposentar, isso eu já vi”. Ele então questiona onde o dedo de Lula estaria e faz um gesto obsceno.





No mesmo dia, Medina fez uma publicação no X (antigo Twitter) com a mesma fala da gravação.