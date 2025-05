STF retoma julgamento do núcleo 4 da trama golpista denunciada pela PGR

A sessão começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes

Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 4/foto: Gustavo Moreno/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do núcleo 4 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que aponta uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na manhã de hoje, os advogados apresentaram a defesa dos acusados e buscaram distanciar os clientes das lideranças do plano golpista.

A sessão começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, votam os demais ministros, nesta ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O grupo, acusado de atuar na produção e disseminação de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, é composto por Ailton Gonçalves Moraes Barros e Ângelo Martins Denicoli, majores da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.