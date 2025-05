Gates vai doar maior parte da fortuna à sua fundação

Bill Gates/foto: BAY ISMOYO/AFP

O multibilionário norte-americano Bill Gates, co-fundador da Microsoft, revelou hoje que doará a maior parte do restante de sua fortuna à Gates Foundation, com a meta de investir mais de 200 bilhões de dólares até 2045, ano em que a instituição será encerrada. Para os próximos 20 anos, a fundação Gates dará prioridade a causas como a redução da mortalidade infantil, o combate a doenças infecciosas, como pólio e malária, além de projetos educacionais.

"Muito pode ser feito em 20 anos. Quero garantir que o mundo avance nesse período", declarou Gates numa carta aberta, destacando o compromisso da fundação em combater a pobreza e doenças em todo o mundo.

Desde sua criação em 2000, a Gates Foundation já destinou 53,8 bilhões de dólares a projetos destinados em saúde pública, educação e desenvolvimento, principalmente na Ásia e África.

Em 2024, a fundação, que passou a se chamar somente Gates Foundation após a saída de Melinda French Gates, ex-mulher do co-fundador da Microsoft, que detinha ativos avaliados em 71,3 bilhões de dólares e para o ano em curso o orçamento está fixado em 8,7 bilhões.

A fortuna atual de Gates é estimada em 113 bilhões de dólares pela revista Forbes, tendo já doado mais de 100 bilhões a causas filantrópicas, incluindo cerca 60 bilhões direcionados às causas adotadas pela sua fundação.

Criticas a Musk

O ex-homem mais rico do mundo atacou o atual detentor desse título, Elon Musk, acusando-o de estar matando as crianças mais pobres do mundo devido aos grandes cortes no orçamento de ajuda externa dos EUA, supervisionados pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo dono da Tesla e da rede social X. "A imagem do homem mais rico do mundo a matar as crianças mais pobres do mundo não é bonita", disse Gates ao Financial Times. Além disso, também advertiu para uma reversão drástica de décadas de progresso na redução da mortalidade, nos próximos quatro a seis anos por causa dos cortes de verbas de ajuda internacional na administração Trump.

Mas, Gates enalteceu ainda Warren Buffett, considerado o "oráculo" dos mercados financeiros que na semana passada anunciou a sua retirada como CEO da Berkshire Hathaway, aos 94 anos. “Modelo supremo de generosidade", elogiou Gates, incentivando outros multimilionários a aumentarem as suas doações para melhorar a vida dos mais pobres.