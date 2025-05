Leão XIV é o 15º papa desde a existência do Diario de Pernambuco

Papa Bento XV foi o primeiro papa a sair na capa do Diario de Pernambuco, no dia 10 de setembro de 1914

/Foto: Arquivo





O papa Leão XIV, escolhido pelo conclave do Vaticano nesta quinta-feira (8), é o 15ª pontífice que assume o cargo desde que o Diario de Pernambuco rodou a sua primeira edição em 7 de novembro de 1825. O primeiro da relação foi o papa Pio VIII, em 1829.





No século XIX ainda não existiam as agências de notícias e somente no início do século XX é que as informações internacionais começaram a ser transmitidas para os jornais, o primeiro papa a ser anunciado nas páginas do Diario foi Bento XV.

No dia 10 de setembro de 1914, o Diario trouxe na capa a notícia de que Bento XV havia sido escolhido pelo conclave e participava do seu primeiro encontro oficial com diplomatas de alguns países europeus, envolvidos na Primeira Guerra Mundial.





Depois de Bento XV, as páginas do Diario passaram a trazer notícias de outros nove papas, incluindo agora Leão XIV.





Confira a lista dos pontífices escolhidos nos conclaves desde a fundação do Diario:





Pio VIII (1829 a 1830)

Gregório XVI (1831 a 1846)

Pio IX (1846 a 1878)

Leão XIII (1878 a 1903)

São Pio X (1903 a 1914)

Bento XV (1914 a 1922)

Pio XI (1922 a 1939)

Pio XII (1939 a 1958)

João XXIII (1958 a 1963)

Paulo VI (1963 a 1978)

João Paulo I (1978)

João Paulo II (1978 a 2005)

Bento XVI (2005 a 2013)

Francisco (2013 a 2025)

Leão XIV (2025…)