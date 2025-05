Após ser condenada à prisão, ex-primeira-dama do Peru pede asilo ao Brasil

Nadine Heredia com Ollanta Humala em um registro feito em 2018/foto: LUKA GONZALES/AFP

A ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia Alarcón, ex-mulher do ex-presidente Ollanta Humala (2011-2016), pediu asilo político no Brasil após ela e o ex-marido serem condenados a 15 anos de prisão pela Justiça por lavagem de dinheiro. Ela chegou, na manhã desta terça-feira (15/4), à Embaixada do Brasil em Lima. A informação foi confirmada, por comunicado nas redes sociais, pelo Ministério das Relações Exteriores do Peru.

O Correio apurou que, em situações assim, cabe ao Brasil aceitar o pedido de asilo da ex-primeira-dama, pois há um tratado com o Peru que deve ser cumprido. O Ministério das Relações Exteriores do Peru informou ainda que está em comunicação sobre esta situação com o Itamaraty.

"O Ministério das Relações Exteriores informa ao público que a Embaixada da República Federativa do Brasil no Peru anunciou que a Sra. Nadine Heredia Alarcón ingressou na Embaixada esta manhã ", disse. "A Sra. Heredia solicitou asilo naquele país, de acordo com as disposições da Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, da qual o Peru e o Brasil são partes.”

Nadine Heredia, quando primeira-dama, era considerada uma personagem política estratégica e influente. Ela usava as redes sociais para emitir opiniões, fazer análises e informar sobre atos do governo.

Condenações na Justiça do Peru

O ex-presidente e a ex-primeira-dama são acusados de enriquecimento ilícito por meio de repasses feitos pela construtora Odebrecht para sua campanha política em 2011. No total, teriam sido repassados cerca de US$ 35 milhões em propinas em troca de construção de obras com a empresa em cidades peruanas. As operações teriam ocorrido entre 2011 e 2016. O casal nega as acusações. Os promotores pediram 20 anos de condenação.

Ao contrário de Ollanta Humala, Nadine Heredia não compareceu à audiência. Foi relatado que ele deveria acompanhar a sentença em sua casa em Surco, mas seu paradeiro ainda não havia sido confirmado, segundo os jornais do Peru. O ex-presidente e a mulher foram julgados e condenado pela 3ª Vara Colegiada do Tribunal Superior Nacional, comandada pela juíza Nayko Coronado. Ambos foram sentenciados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro no caso de contribuições ilícitas ao Partido Nacionalista durante as campanhas de 2006 e 2011.

A decisão judicial inclui ainda, o cumprimento da sentença em regime fechado em dois presídios distintos até 28 de julho de 2039. Ambos terão que desembolsar dinheiro para pagar indenizações civis. De acordo com a imprensa peruana, Ollanta Humala será transferido nas próximas horas para a prisão de Barbadillo, onde o ex-presidente Alejandro Toledo (2001-2006) também cumpre pena, e o ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022) está em prisão preventiva. Como Nadine Heredia não compareceu à audiência, o tribunal emitiu um mandado de prisão para a ex-primeira-dama. A defesa deve recorrer.

