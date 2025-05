Ex-presidente peruano Humala e sua mulher são condenados a 15 anos de prisão

Ex-presidente peruano Ollanta Humala/foto: CONNIE FRANCE/AFP

Nesta terça-feira (15), o Supremo Tribunal Nacional do Peru condenou o ex-presidente e militar Ollanta Humala, e a sua mulher, Nadine Heredia, a 15 anos de prisão por lavagem de fundos de campanha que financiaram as eleições de 2006 e 2011.

Os juízes do STN determinaram que Humala e Heredia receberam milhões em contribuições ilegais para financiar essas campanhas e o dinheiro ilícito veio da construtora brasileira Odebrecht e do governo do então presidente da Venezuela Hugo Chávez (1999-2013).

Humala é mais um ex-presidente peruano a ser preso por corrupção nas últimas duas décadas. Além dele, já foram detidos Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski e Alberto Fujimori, que foram condenados várias vezes por corrupção e violações dos direitos humanos. A neta deste último, candidata presidencial de ultradireita Keiko Fujimori, também foi presa por lavagem de capitais.

O julgamento de Humala e Heredia teve inicio em 2022, mas eles já estiveram em prisão preventiva entre 2017 e 2018, a pedido do Ministério Público, para evitar que fugissem do país. Além do casal, o tribunal também condenou outras oito pessoas que estavam envolvidas no esquema.

Já a admissão da Odebrech, maior empresa de construção da América Latina na ocasião, de um complexo e generalizado esquema de suborno em diferentes partes do continente para pagar a políticos e partidos da região entre outras partes do mundo, aconteceu um ano após as investigações iniciais contra Humala em 2015. O mais importante esquema de corrupção da história contemporânea do Peru pôs fim às carreiras políticas de figuras proeminentes em Lima.