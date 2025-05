Vaticano realiza missa que inicia conclave para escolha do novo papa

/Missa solene Pro Eligiendo Pontifice, realizada na Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (7/5) - (crédito: Reprodução Vaticano )

A igreja Católica iniciou os ritos do conclave que escolherá o próximo papa, que vai liderar 1,4 bilhão de fiéis. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (7/5), uma missa foi celebrada pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que afirma que os cardeais assumirão a máxima responsabilidade humana e clerical ao escolherem o pontífice.

A missa solene Pro Eligiendo Pontifice foi realizada na na Basílica de São Pedro, na Cidade do Vaticano, na presença de todos os cardeais, entre eles os 133 eleitores, dos quais sete são brasileiros.

Durante a homilia, o cardeal Re destacou que na eleição do novo papa é sempre o apóstolo Pedro que retorna. "Que o Espírito Santo ilumine a mente dos nossos cardeais", rogou, ao finalizar a oração.

Todos os cardeais participaram da missa e usaram batinas vermelhas e a mitra branca, que foi retirada em certos momentos. A basílica, considerada a maior igreja do mundo, ficou lotada. Alguns fiéis se emocionaram e choraram quando o coral executou músicas sacras.

Às 16h30 no horário de Roma (11h30 no horário de Brasília) desta quarta-feira, as portas da Capela Sistina serão fechadas para a votação de um novo papa, eleito com ao menos dois terços dos votos dos cardeais. Quinze minutos antes, os 133 religiosos — eles são 135, mas dois não foram ao Vaticano por motivos de saúde — sairão da Capela Paulina, no Palácio do Vaticano, onde rezarão a Ladainha de Todos os Santos e partirão em procissão até a Capela Sistina.

A previsão é a de que pouco depois das 19h no horário de Roma (14h em Brasília) seja liberada a primeira fumaça, provavelmente escura. A chance de que os cardeais eleitores escolham o novo papa na primeira votação é remota.

As informações são do Correio Braziliense.