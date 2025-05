Semana da Conciliação garante 90% de descontos em juros e multas para quitar débitos

/Foto: Chico Bezerra/PMJG

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está promovendo a partir desta segunda-feira (5), a Semana Estadual de Conciliação, com atendimento especial no Shopping Guararapes. A iniciativa, que seguirá até a próxima sexta-feira (9), oferece aos cidadãos a oportunidade de negociar dívidas municipais com condições facilitadas, incluindo descontos de até 90% em juros e multas sobre débitos judicializados de IPTU, ISS, CIM, entre outros tributos.





A ação é fruto de uma parceria entre a Procuradoria Geral do Município (PGM), o Procon Jaboatão, o Núcleo de Conciliação do Nupemec e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), para incentivar a regularização fiscal e promover a cidadania por meio do diálogo e da conciliação.





Equipes especializadas estarão disponíveis para orientar e atender contribuintes que desejam quitar suas dívidas com condições especiais. Além da economia para os moradores, a campanha também fortalece a arrecadação municipal, permitindo mais investimentos nos serviços de saúde, educação, infraestrutura, entre outros.





“A Semana de Conciliação é uma oportunidade única para quem deseja regularizar sua situação com o município, aproveitando condições exclusivas. Nosso compromisso é facilitar o acesso à Justiça e garantir que todos possam reorganizar sua vida financeira”, destacou o prefeito Mano Medeiros.





O atendimento acontece no horário de funcionamento do Shopping Guararapes e é voltado a pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos na dívida ativa.