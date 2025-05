Empetur realiza primeiro Roadshow para promover atrativos turísticos de Pernambuco na América Latina e Europa

Iniciativa integra estratégias impulsionar o turismo no estado no mercado internacional

/Foto: Divulgação

Pela primeira vez, Pernambuco terá o seu potencial turístico apresentado ao mercado internacional. O RoadShow Pernambuco Naturalmente Increíble, com início a partir desta segunda-feira (5), é um projeto é uma iniciativa da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). O lançamento da iniciativa aconteceu em um evento exclusivo para operadoras de turismo, agentes de turismo, DMCs e cias aéreas, além do trade turístico.





“Esse é o primeiro RoadShow Pernambuco Naturalmente Increíble, uma iniciativa que, além de representar uma importante contrapartida às companhias aéreas que, em parceria com o Governo de Pernambuco, anunciaram novas rotas internacionais diretas, integra as estratégias da Empetur para promover o destino Pernambuco. A ação envolve capacitação de agentes de viagens, rodadas de negócios com operadoras de turismo e parcerias cooperadas com os principais players do mercado nacional e internacional. Tudo isso com o objetivo de impulsionar ainda mais o turismo em Pernambuco e alcançar resultados cada vez mais expressivos”, destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.





A iniciativa realizada pelo governo de Pernambuco, por meio da Empetur, tem como objetivo aumentar a visibilidade do estado como destino turístico no exterior, aproveitando a crescente conectividade aérea da malha pernambucana. O intuito é também impulsionar o fluxo de visitantes internacionais, fortalecendo a imagem de Pernambuco no cenário global.





O roadshow será dividido em três etapas, sendo duas na América Latina e uma na Europa. A primeira etapa acontece na cidade de Santiago (Chile), e segue para Buenos Aires, Rosário e Santa Fé (Argentina), com encerramento em Córdoba (Argentina), na quinta-feira (8). O final dessa primeira etapa acontece em junho, nos dias 03 e 04, em Assunção e Cidade del Este. Ao todo, serão 6 dias e 7 cidades.





Com uma proposta dinâmica e interativa, os eventos contarão com uma capacitação lúdica, proporcionando aos participantes uma imersão nos atrativos turísticos do estado. Também será realizada uma reunião de produtos, promovendo conexões diretas entre o trade turístico de Pernambuco e os principais players do mercado internacional, além de rodada de negócios com foco no fortalecimento de parcerias e geração de oportunidades.





Durante a capacitação, os convidados também serão envolvidos por manifestações artísticas que expressam a identidade cultural do estado. A dança do Balé Cultural e a musicalidade do maestro Spok estarão presentes para enriquecer a experiência. Encerrando a apresentação, Spok conduzirá uma viagem musical por Pernambuco, guiando o público pelos ritmos típicos do estado.





Conectividade





Para a escolha das cidades para o RoadShow Pernambuco Naturalmente Increíble, o principal critério levado em consideração foi a existência de voos diretos com o Aeroporto Internacional do Recife. Pernambuco tem se consolidado como o maior polo de chegada de turistas internacionais do Nordeste, contando atualmente com conexões para dez destinos fora do país.





A malha aérea internacional do estado inclui voos para Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Lisboa e Porto (Portugal), Madri (Espanha), Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai), além de Orlando e Fort Lauderdale (Estados Unidos).





“Diante do crescimento da malha aérea internacional acima da média nacional, a realização da primeira etapa do roadshow na América Latina se mostra estratégica. A região representa um mercado prioritário para o turismo pernambucano, com destaque para países como Argentina, Uruguai e Chile. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, 38,63% dos turistas que desembarcaram em Pernambuco foram estrangeiros — um indicativo claro do fortalecimento do estado como destino internacional”, concluiu Diogo Beltrão, Diretor de Comunicação e Marketing da Empetur.